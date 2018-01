Donnelly Rhodes: Der Serien-Star ist tot!

Donnelly Rhodes ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 80 Jahren.

Er spielte in zahlreichen Produktionen mit. Einem breiten Publikum wurde Donnelly Rhodes als Chief Medical Officer an Bord der „Battlestar Galactica“ bekannt. Der Schauspieler begann schon früh seine Karriere: In den 1950er Jahren hatte er seine erste Rolle und war bis 2016 im Fernsehen zu sehen.

Er absolvierte einen Abschluss an der National Theatre School of Canada und ergatterte zunächst einige Gastrollen. Als Dutch Leitner in der ABC-Comedy „Soap - Trautes Heim“ hatte er seinen Durchbruch. Von 1985 bis 1990 spielte er in der Serie „Danger Bay“ mit und später bei „Da Vinci’s Inquest“.

2004 hatte er einer seiner größten Rollen in „Battlestar Galactia“ – dort war er als Chief Medical Officer Dr. Sherman Cottle in über 40 Folgen zu sehen. Bis 2016 spielte er unter anderem in den Produktionen „Legends of Tomorrow“ und „The Flash“ mit.

Am 8. Januar soll Donnelly Rhodes verstorben sein. Laut „Global News“ hat der Schauspieler den Kampf gegen den Krebs verloren. Zuletzt lag er in einem Krankenhaus. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.