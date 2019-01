Doreen Dietel: Liebescomeback mit Tobi? Das sagt ihr Ex

Doreen Dietel hat Liebeskummer! Im "Dschungelcamp" verkündete sie, dass sie ihren Ex Tobias Guttenberg unbedingt zurück will. Doch was sagt er zu einem Liebescomeback?

Doreen Dietel lässt im " " immer tiefer in ihre Seele blicken. Unter Tränen erzählte sie, dass sie extrem unter der Trennung von ihrem Ex-Freund Tobias leidet. "Tobi ist der Mann meines Kindes und der beste Mensch auf der ganzen Welt. (...) Wenn ich mir etwas wünschen könnte, ist es, dass ich mit der Krone nach Hause komme und er nimmt mich in den Arm und sagt: 'Komm, wir probieren es nochmal.‘"

Tobias Guttenberg: "Es geht nicht an mir vorbei"

Jetzt meldete sich erstmals Tobi zu Wort. "Wenn sie sich so fühlt und sich so ausdrückt, ist das okay. Es ist verständlich und eine rührige Geschichte. Aber es ist nicht so, dass das aus heiterem Himmel kommt. Es geht nicht an mir vorbei – aber das sind alles intime Geschichten, die ich in der Öffentlichkeit nicht austragen möchte", sagte er gegenüber "Express".

Zweite Chance für Doreen und Tobias?

Ob es wirklich zu einem Liebescomeback kommt? "Was sein wird oder nicht, werden wir entscheiden. Wir werden das nach der Sendung klären. Aber es geht hier um Taten und um unseren Sohn", stellte Tobias klar.

Doreens Dschungelbegleiter Pedro da Silva schätzt ein Liebescomeback jedoch als realistisch ein. "Ich kann mir vorstellen, dass die beiden wieder zusammen kommen. Die waren schon ein tolles Paar", sagte er gegenüber . Mal sehen, ob er recht behalten wird...