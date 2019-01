Doreen Dietel: Schock-Enthüllung nach ihrem Dschungelcamp-Aus!

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Doreen Dietel. Gestern Abend entschieden die Zuschauer, dass Doreen ihre Sachen packen muss, um das Dschungelcamp zu verlassen. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Doreen bezahlte in den letzten Tagen einen hohen Preis!

Doreen Dietel hatte Angst vor ihrem Auszug

Erst vor einigen Tagen konnten alle -Fans beobachten, wie Doreen weinend vor der Kamera saß und darüber sprach, wie sehr sie ihren Dschungel-Auszug fürchten würde. Doch nicht nur psychisch geriet Doreen im Dschungelcamp an ihre Grenzen. Auch physisch musste der Dschungel-Star einiges verkraften...

Doreen hat abgenommen

Wie Doreen kurz nach ihrem Auszug verriet, habe sie im Camp ordentlich abgenommen. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Ich schätze mal, dass ich fünf Kilo gelassen habe. Aber körperlich bin ich überhaupt nicht geschwächt, ich bin fit! Aber ich denke mal, dass es so zwischen fünf, sechs Kilo sind!" Für ihre Fans ein absoluter Schock! Gedanken müssen sie sich jedoch keine machen. So fügt Doreen hinzu, dass sie "full of energy" sei - ein Glück!