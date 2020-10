Doreen Montalvo: Die Schauspielerin ist tot

Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor noch vor sich, doch mit nur 56 Jahren müssen Familie, Freunde und Fans Abschied von Doreen Montalvo nehmen.

Der Broadway-Star soll nach einer plötzlichen Erkrankung verstorben sein. Zudem soll Doreen Anfang Oktober einen Schlaganfall erlitten haben. Weiter Details sind nicht bekannt.

Ihr Manager Steve Maihack bestätigt die traurige Nachricht auf seinem Instagram-Account. "Es war ir eine riesige Ehr und Freude mit Doreen, als ihr Manager, zu arbeiten. Seit der Minute in der wir uns getroffen haben, war es, als wären wir seit Jahren Freunde. [...] Wir werde sie weiter in uns tragen, ihre Geschichte erzählen und uns an ihr Talent und die Liebe erinnern, die sie mit uns geteilt hat:"