Dorothy Malone: Oscar-Preisträgerin ist gestorben

Große Trauer um Oscar-Preisträgerin Dorothy Malone: Die Schauspielerin ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Wie ihr Manager und Familienangehörige bestätigten, verstarb die Hollywood-Ikone am Freitag kurz vor ihrem 93. Geburtstag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Dallas an einer natürlichen Todesursache.

Dorothy Malone gelangte mit zahlreichen Filmen in den 50er und 60er Jahren zu Bekanntheit in Hollywood.

Dorothy Malone und Anthony Quinn erhalten 1957 einen Oscar Getty Images

Im Jahre 1946 stand die Schauspielerin für den Krimi "Tote schlafen fest" mit Humphrey Bogart vor der Kamera. Als "Beste weibliche Nebenrolle" gewann Dorothy Malone im Jahr 1957 im Melodrama "In den Wind geschrieben" an der Seite von Rock Hudson und Lauren Bacall einen Oscar.

Auch für ihre Rolle als Matriarchin in der Fernsehserie "Peyton Place" wurde die Oscar-Preisträgerin von ihren Fans gefeiert.

Zuletzt war Dorothy Malone im Jahr 1992 neben Hollywood-Kollegin Sharon Stone in dem Thriller "Basic Instinct" in einer Filmrolle zu sehen.