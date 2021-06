Douglas S. Cramer: Der Produzent ist tot

Bekannt war Douglas S. Cramer vor allem als Produzent und hat sich damit einen großen Namen in Hollywood gemacht. Im Laufe seiner Karriere wirkte er an zahlreichen Produktionen mit - so beispielsweise bei "Mission: Impossible", "Wonder Woman" oder "The Brady Bunch". Der Fernsehproduzent arbeitete für die Unternehmen Paramount Television und Spelling Television. Nach Bekanntwerden der traurigen Todesnachricht meldeten sich viele User in den sozialen Netzwerken und bekundeten ihr Beileid. "Er war ein großartiger Produzent" oder "Er war einer der erfolgreichsten Produzenten in der Geschichte des Fernsehens" heißt es in den Kommentaren. "Ich wünsche seiner Familie viel Kraft in den schweren Stunden", meint ein weiterer User.

