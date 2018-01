Dr. Michael Lang: Politiker ertrinkt in See!

Schreckliches Drama in Groß Düben (Sachsen). Mehrere Männer wollten am Halberndorfer See tauchen gehen.

Zwei Taucher vermissten plötzlich ihren 55-jährigen Freund. Sie machten sich auf der Suche nach ihn und haben ihn wenige Augenblicke später gefunden, als er auf dem Wasser trieb. Die Taucher leiteten sofort Reanimationsversuche ein.

Der Notarzt ist wenige Minuten später eingetroffen und konnte den Mann reanimieren. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht – dort verstarb er kurze Zeit später. Bei dem Toten handelt es sich um den Politiker Dr. Michael Lang, welcher auch als Notarzt arbeitete. Thomas Baum, der Landtagsabgeordnete der SPD-Fraktion, hat den tragischen Vorfall bestätigt.

„Der SPD-Ortsverein Bad Muskau trauert gemeinsam mit dessen Angehörigen, Freunden und den Mitgliedern des VDG, Verein zur Wahrung der demokratischen Grundrechte Bad Muskau um den langjährigen Stadtrat, leitenden Notarzt und engagierten Bad Muskauer Bürger, Dr. Michael Lang, der gestern völlig unerwartet infolge eines Tauchgangs im Halbendorfer See verstorben ist“, schrieb er bei Facebook.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weshalb er bei dem Tauchgang ums Leben kam, ist bisher völlig unklar. Ungewiss ist auch, ob er gesundheitliche Probleme hatte.