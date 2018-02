"Dr. Quinn"-Star Jane Seymour posiert mit 67 Jahren für den Playboy!

Sie ist 67 Jahre alt und will es offenbar noch einmal wissen! "Dr. Quinn"-Star Jane Seymour posiert für den Playboy!

Jane Seymour: "Ich bin so aufgeregt!"

Die sexy Botschaft verkündet Jane Seymour selbst auf ihrer Instagramseite. "Ich bin so aufgeregt, diese Neuigkeit mit euch teilen zu dürfen. Ich wurde vor Kurzem in meinem Zuhause für den 'Playboy' fotografiert und interviewt", schreibt sie happy dazu und zeigt einen ersten Einblick in das Shooting!

Auf dem Bild sitzt sie lächelnd, in einem Ne­g­li­gé und einem rosafarbenen Mantel auf dem Bett. Ob sie auf den anderen Bildern etwas mehr Haut zeigt? Man darf gespannt sein...

Ü 40 im Playboy

Mit ihren 67 Jahren sieht Jane Seymour wirklich beneidenswert gut aus. Und sie ist nicht die einzige Dame, die im reiferen Alter für das Herren-Magazin posiert. Auch in Deutschland zogen schon einige Promi-Ladies blank. So posierte zum Beispiel Jenny Elvers mit 43 Jahren, Sonja Kirchberger mit 49 und Simone Thomalla mit 44 Jahren für das Heft. Sexiness hat eben nichts mit dem Alter zu tun...