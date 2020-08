"Drag Race"-Star Chi Chi DeVayne: Gestorben mit nur 34 Jahren!

Erst kürzlich wendete sich Chi via Social Media an ihre Fans und berichtete, dass sie unter einen schlimmen Lungenentzündung leidet. Dabei ging es ihr sogar so schlecht, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Sie erklärte ihrer Community: "Betet für mich. Ich bin bald wieder da." Doch jetzt das Traurige! Chi verstarb im Alter von nur 34 Jahren. Für ihre Fans und ihrer Community ein absoluter Schock!