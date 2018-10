Drama um Jens Büchner: Ehefrau Daniela setzt ein klares Zeichen

hat es momentan nicht leicht. Nach dem Drama um seine Gesundheit sorgten nämlich auch noch ehemalige Mitarbeiter für Ärger. Sie beschwerten sich über ausstehende Löhne, zu viel Arbeit und falsche Versprechungen.

So richtig scheint der 48-Jährige nicht zur Ruhe zu kommen. Umso wichtiger schien es seiner Ehefrau Daniela deshalb gewesen zu sein, Jens mit einer süßen Liebesbotschaft aufzumuntern.

Daniela Büchner steht hinter Jens

"Wenn ich Dich beschreiben müsste, bin ich sicher, dass ich gar nicht wüsste, wie ich so etwas Tolles beschreiben soll, so faszinierend bist Du und so wundervoll. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen: Er bringt Schmetterlinge in meinen Magen, er macht meine Tage um vieles bunter und mich, wenn ich mich schlaff fühle, munter. Mit nichts vergleichbar, Ich liebe dich“, schreibt sie auf ihrer -Seite.

Damit macht die 40-Jährige ihren Schatz nicht nur glücklich, sondern setzt auch ein klares Zeichen an die Hater: Ich stehe immer hinter meinem Mann!