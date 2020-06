Dramatischer Unfall: Frau (36) wird in heißem Karamell "lebendig gekocht"

Die junge Mutter reinigte den Karamelltank in einer Süßwaren-Fabrik. Dann der Schock: Plötzlich strömte heißes Karamell in den Tank, in dem sich die Frau befand. Sie wurde mit dem geschmolzenen Karamell überflutet.

Ihre Kollegen kamen sofort zur Hilfe. Doch dafür war es zu spät! Wie beispelsweise "Alfa.lt" berichtet, wurde die 36-Jährige in dem heißen Karamell "lebendig gekocht".