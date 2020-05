Drehbuchautor Larry Kramer ist tot!

Drehbuchautor und Aids-Aktivist Larry Kramer ist tot! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der 84-Jährige am vergangenen Mittwoch.

Larry Kramer wurde als Autor bekannt

Einen Namen machten sich Larry Kramer vor allem durch seine Arbeit in der Literaturwelt. Aber auch als Aids-Aktivist erlangte der 84-Jährige in den 1980er Jahren große Popularität. So hatte er mit Protestaktionen auf das Thema Aids aufmerksam gemacht und die Organisationen Gay Men's Health Crisis und Act Up gegründet. Nun schloss der Star für immer seine Augen. Wie "New York Times" berichtet, ist Larry am vergangenen Mittwoch an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das erklärte sein Ehemann David Webster gegenüber der Zeitung. Das Paar hatte seit 1991 zusammengelebt und vor sieben Jahren geheiratet.

Stars trauern um Larry Kramer

"Er war wütend und unermüdlich in seinen Überzeugungen. Ein wahrer Held, dem heute so viele Menschen ihr Leben verdanken. Es war mir eine Ehre, Zeit in seiner Umlaufbahn zu verbringen", heißt es von gegenüber "Variety". Die Schauspielerin hatte eine Rolle in dem Fernsehfilm "The Normal Heart" gehabt, für den Larry das Drehbuch geschrieben hatte.

