Drei Dollar Stundenlohn: Das war Meghan Markles erster Job

Meghan Markle hat hart dafür gearbeitet, finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können. Ihren ersten Job hatte die Verlobte von Prinz Harry schon mit 13 Jahren.

Die britische Website „express.co.uk“ berichtet, dass Meghan einen Minijob hatte und für zehn bis zwölf Stunden in der Woche in einem Frozen-Yogurt-Laden arbeitete. Dort habe sie jeden Tag für drei Dollar in der Stunde Eis verkauft und die Mülleimer ausgeleert – sogar an Wochenenden und nach der Schule.

„Wir haben ihr beigebracht, sympathisch zu sein und mit den Kunden Augenkontakt zu halten und aufrichtig zu sein“, erinnert sich ihre ehemalige Chefin Paula Sheftel zurück. Dies seien die „Fähigkeiten, die sie brauchen wird, um mit Harry die Welt zu bereisen.“

Meghan muss als baldiges Mitglied der britischen Royal Family zwar keine „Normalo-Jobs“ mehr annehmen, wird allerdings trotzdem einen prall gefüllten Terminkalender haben. Ob der Job in dem FroYo-Laden sie darauf wirklich vorbereiten konnte?