"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Die Sendetermine für 2017

1973 kam der Film ins Kino, zwei Jahre später wurde er am zweiten Weihnachtsfeiertag erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. In dem Film geht es um das junge Aschenbrödel, welches bei ihrer bösen Stiefmutter und ihrer Tochter lebt. Sie wird von ihrer Stiefschwester drangsaliert und gedemütigt, aber am Ende bekommt jeder genau das, was er verdient. Letztendlich verliebt sich der Prinz in das schöne Aschenbrödel und ihre Stiefmutter sowie Stiefschwester gehen auf dem Hofball völlig leer aus.