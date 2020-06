Drew Barrymore: Kristen Wiig datet ihren Ex

Doch anscheinend hat sich der Musiker noch nicht ganz aus dem Leben von Barrymore geschlichen. Wie die 37-Jährige jetzt dem "Allure"-Magazin verrät, datet Moretti nämlich ihre Freundin Kristen Wiig: "Es erscheint alles so merkwürdig und inzestuös, aber so läuft es halt im Leben. Irgendwie passt es, dass sie sich gefunden haben, ich dachte nur, 'Ja, das passt, das macht wirklich Sinn'", äußert sich Barrymore über das Liebesglück ihrer Freunde. Erst im August hatte sich Wiig, die ihren internationalen Erfolg mit dem Film "Brautalarm" feierte, über ihre Beziehung mit dem Rocker gegenüber dem amerikanischen "Marie Claire"-Magazin geäußert: "Ich kann nur sagen, dass ich glücklicher bin, als ich jemals war. Warum? Wo ich jetzt bin, wo er ist, das sind die beiden großen Gründe." Das Paar ist seit 2011 zusammen und zeigte sich erst im Juli dieses Jahres zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. © WENN