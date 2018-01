Drew Barrymore: Süße Nachwuchs-News!

Drew Barrymore (42) freut sich über Nachwuchs! Die Schauspielerin hat aber kein drittes Kind bekommen, sondern felligen Familienzuwachs.

Drew Barrymore hat drei Katzen adoptiert

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 42-Jährige ein Foto von sich mit drei kleinen Kätzchen, die sie adoptiert hat.

Drew Barrymore zeigt sich verschwitzt und ungeschminkt auf Instagram!

"Könnt ihr glauben, dass ich mit meinen Töchtern losging, um eine Katze zu retten und dann mit drei Kätzchen in Not wieder nach Hause komme #diekätzchen #rettung #weihnachtswunder, oder bin ich einfach eine verrückte Katzendame geworden?", fragt Drew Barrymore ihre Fans in dem sozialen Netzwerk.

Die Katzen heißen Lucky, Peach und Fern

So schnell kann's gehen: Weil Drew Barrymore die kleinen Katzen gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Olive (5) und Frankie (3) rettete, durfte sich jede ein Tier aussuchen und ihm einen Namen geben.

Lucky, Peach und Fern heißen die drei Katzen. In ihrer neuen Familie fühlen sie sich schon sichtlich wohl.