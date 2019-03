Drill zum Traumbody: Auf diese Fitnesstrainer setzen die Stars - Bild 9

Naomi Campbell (41) wird die Figur einer Raubkatze nachgesagt und die kommt nicht von ungefähr. Auch das Supermodel muss hin und wieder Sport treiben.

Sie lebt nach David Kirschs "New York Diät": die reduzierte Aufnahme von Kohlenhydraten (Brot, Kuchen, Nudeln etc. sind verboten) in Verbindung mit einer gesteigerten Protein-Zufuhr kurbelt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an. Die Crashdiät funktioniert ebenso wie die Metropole: es kann nicht schnell genug gehen.