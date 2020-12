Dschambulat Chatochow: Das "dickste Kinder Welt" stirbt mit 21!

Doch seiner Mutter Nelya unternahm nichts. "Er wächst eben – nach oben und in die Breite. Was soll ich machen? So ist er, so hat Gott ihn erschaffen", rechtfertige sie sich. Immer wieder wurde gemunkelt, dass Nelya ihrem Sohn Steroide gab. Doch das bestritt sie immer wieder. "Schaut euch doch seine Krankenakte an. Glaubt ihr etwa, ich habe ihm mit zwei Monaten Steroide gegeben? Glauben die Leute, ich bin eine Mörderin? Ich liebe meinen Sohn, ich würde ihm nichts antun, was seine Gesundheit gefährdet."