Dschungel-Star Fabio Knez: So will sich der Staubsaugervertreter mit Hygiene-Fimmel die Krone holen!

Mit seinem kultigen Look aus Bademantel und Badehosen machte sich Fabio Knez im TV einen Namen. 2022 buhlte er bei seiner Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" um Yeliz Koc - und scheiterte. 2023 suchte er bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" nach dem perfekten Match. Diesmal mit Erfolg! Denn in der Show lernte er seine jetzige Freundin, die Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Darya Strelnikova, kennen. Nun wagt sich der Staubsaugerverkäufer in den Dschungel.

Was er im Gegensatz zu den anderen Kandidaten im Camp mitbringe? "Mein unverwechselbares, wunderschönes Äußeres gepaart mit einem starken Kopf", betont Fabio im Gespräch mit InTouch Online. Doch mit genau dieser vermeintlichen Stärke könnte sich der Reality-Star im Dschungel ins eigene Fleisch schneiden. Denn neben seiner Eitelkeit lege der "AYTO"-Teilnehmer auch extremen Wert auf Sauberkeit und Hygiene. Ein absolutes No Go für ihn? "Wenn ich ohne Duschlappen duschen müsste". Auch auf dem Boden wolle er nicht unbedingt schlafen: "Ich glaube, Matratze ist unhygienischer – lieber die Hängematte in der Luft", erklärte der Hygiene-Liebhaber im Interview mit RTL.

Ob Fabio sich gut auf die Zustände im Busch vorbereitet hat? Der Camper verneint: "Eine spezielle Vorbereitung gab es nicht. Ich lasse die Dinge gerne auf mich zukommen und entscheide dann intuitiv und spontan", stellte er gegenüber InTouch Online klar. "Den Wetterbericht hier habe ich mir dann aber schon angeguckt", schmunzelte er.

Das Dschungelcamp 2024 startet am Freitag, den 19. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL.

