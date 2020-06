Dschungelcamp 2012: Drei neue Kandidaten

Die Spekulationen hören nicht auf, wer als nächstes bei "Ich bin ein Star Holt mich hier aus" mitmachen wird. Heute berichtet die "Bild" von drei weiteren möglichen Kandidaten.

Demnach soll Radost Bokel ins Dschungelcamp gehen. Man kennt sie als die kleine lockige 11-jährige "Momo", aus der niedlichen Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Michael Ende. Seit dem bekam sie kaum noch Rollen. In TV-Produktionen sah man sie ab und zu, sie machte Musik und erotische Fotos. Das Dschungelcamp soll ihr wieder Aufmerksamkeit bringen.

Außerdem soll Martin Kesici ins Dschungelcamp ziehen. Er gewann 2003 in der ersten Staffel "Star Search" in der Kategorie "Music Act ab 16 Jahren". Seit dem ist er als mehr oder weniger erfolgreich als Rockmusiker in Deutschland tätig.

Unbestätigt ist auch noch die Teilnahme von Rocco Stark, einem der Söhne von Uwe Ochsenknecht. Rocco spielte zuletzt in der inzwischen eingestellten Daily Soap "Hand aufs Herz".

Wir sind gespannt, welcher Promi sich ins Dschungelcamp wagen wird und bleiben dran!