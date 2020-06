Dschungelcamp 2013 - Fiona Erdmann hat kein Problem mit ihrem Körper

Als Viertplatzierte von "Germany's Next Topmodel" hat das Model natürlich reichlich Erfahrung mit Zickerei. Sorgen wegen etwaiger Anfeindungen unter den weiblichen Teilnehmerinnen macht sie sich nicht.

"Ich bin sehr gut gewappnet und die letzten fünfeinhalb Jahre waren eine sehr gute Vorbereitung für das "Dschungelcamp". Ich bin natürlich auch älter und gelassener geworden und ich habe vor jedem Menschen Respekt, egal wie alt oder jung er ist. Wenn irgendwelche Mädels anfangen zu zicken, wird es definitiv von mir einen Konter geben. Allerdings werde ich mich nicht darauf einlassen, die Krallen auszufahren und sich gegenseitig die Augen auszukratzen", sagt Fiona Erdmann.

Vor einem hat das Model allerdings mehr als Respekt: den Essprüfungen.

"Die Essprüfungen mag ich gar nicht. Das ist auch ein Teil, der mir am Dschungelcamp nicht so gut gefällt, aber ich hoffe, dass ich das nicht allzu oft erleben muss. Wenn ich allerdings von den Zuschauern dafür gewählt werde, versuche ich es auf jeden Fall", verspricht das Model, das eine Bettdecke und Bodylotion mit in den Dschungel nimmt.

