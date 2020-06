Dschungelcamp 2015: Angelina Heger meistert Dschungelprüfung!

Zu letzterer Kategorie zählt auch Angelina Heger (22), die sich zunächst erfolgreich um eine Prüfung herumdrücken konnte. Doch nachdem Sara Kulka (24) sich gestern souverän schlug, hatten die Zuschauer kein Erbarmen mehr mit der Bachelor-Zweiten für Angelina ging es heute in die 4. Dschungelprüfung mit dem klangvollen Namen "Atemlos durch den Schacht".

Die Aufgabe: In fünf unterirdischen, teils komplett mit Wasser gefüllten Glaskammern nach insgesamt elf Sternen suchen und das natürlich in Gesellschaft von Schlangen, Babykrokodilen, Flusskrebsen und Co..

Eine Herausforderung also, die nicht nur Ekel- und Furcht-Resistenz, sondern auch eine gewisse körperliche Fitness verlangt. Und siehe da: Angelina kämpft sich äußerst zielstrebig durch die Prüfung. Ganze zehn Sterne kann sie einsammeln, bevor die Zeit abgelaufen ist.

Mit dieser Leistung beeindruckt die Blondine nicht nur Sonja Zietlow (46) und Daniel Hartwich (36), sondern stellt ganz nebenbei auch noch die bisherige Sterne-Bestmarke der aktuellen Staffel auf so ganz scheint sich Angelina dann eben doch noch nicht aus dem Rennen um die Dschungelkrone verabschieden zu wollen.

