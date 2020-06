Dschungelcamp 2015: Jetzt zickt Melanie Müller gegen Sarah Knappik

Das neueste Duell der Dschungel-Nattern: Melanie Müller (26) vs. Sarah Knappik (28).

Auslöser des Zickenzoffs: Melanie hatte über Sara Kulka gelästert - und die wiederum ist die beste Freundin von Sarah Knappik.

"Ich hatte gehofft, dass sie jetzt vernünftig wird, da sie geheiratet hat. Ich wünsche ihr trotzdem alles Gute für die Ehe", pestete "Sarah Dingens" deshalb gegenüber "bild.de" gegen die amtierende Dschungelkönigin. "Es kann ja wohl nicht sein, dass sie Menschen so etwas Böses wünscht, wie auf die Fresse zu fallen. Sara Kulka ist gerade Mama geworden. Von Frau Müller würde ich mir an Saras Stelle auch keine Tipps geben lassen."

Melanie Müller ließ diese Verbalattacke jedoch nicht auf sich sitzen. "Sarah Knappik? Aus welchem Loch ist die denn so kurz vorm Dschungel herausgekrochen? Was die sagt, interessiert mich echt 'nen Sch... Erst war sie die Zicke im Camp mit den härtesten Prüfungen ever (ever, ever). Und da das keine Nachhaltigkeit hatte, versucht sie es nun als Friedenstaube. Schleimi...", ätzte sie.

Schade eigentlich, dass diese beiden Giftspritzen nicht zusammen im Dschungelcamp waren...