Dschungelcamp 2015: RTL verlängert die Sendezeit!

Am Sonntag schalteten nur noch 5,64 Mio Zuschauern ein - ein eindeutlicher Einbruch.

Nun will der Sender zu einem altbewährten Mittel greifen, um die Show zu pushen: Es gibt mehr Sendezeit! Am Dienstag und voraussichtlich auch am Donnerstag wird das Dschungelcamp bis Mitternacht laufen. Die nachfolgende Sendung entfällt.

Auf diese Weise können mehr Bilder aus dem Camp gezeigt werden und - so die Hoffnung - die Zuschauer bekommen ein paar mehr Emotionen aus dem Urwald mit. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kandidaten da auch mitspielen. Die pflegen bisher nämlich ein äußerst harmonisches Miteinander und denken anscheinend gar nicht daran, sich so richtig schön gehen zu lassen.

Die Verlängerung der Sendezeit ist indes keine neue Maßnahme von RTL. Bereits im vergangenen Jahr gab es zweistündige Folgen. Nur dass es damals eben auch wesentlich mehr zu zeigen gab...

