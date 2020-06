Dschungelcamp 2015: Tanja Tischewitsch datet Bachelor Paul Janke

Zwischen Paul Janke und Tanja Tischewitsch ging es in seinem Musikvideo zu "I Wanna Live in Brazil" heiß her.

Schnell war dieser Flirt für die Kamera wieder vergessen und es hieß, die zwei seien einfach gute Freunde.

Etwas über ein halbes Jahr später spricht Tanja von einem, der ihr offenbar nicht mehr aus dem Kopf geht. "Ich hab da so einen kennengelernt. Wir haben uns schon öfters gedatet", gesteht sie am Camp-Lagerfeuer. Mehr verrät sie nicht.

Erst ihr Manager Ricky Fernandes lässt die Bombe so richtig platzen und bestätigt, dass es sich hier um Paul Janke handelt. "Ja, so ist es! Aber sie lernen sich gerade erst richtig kennen. Von Anfang an haben sich die beiden gut verstanden. Rein optisch passen sie perfekt zusammen", sagt er gegenüber Bild.

Das Liebesgeständnis und die Enthüllung des Managers kommen gerade recht. Denn das Dschungel-Ende von Sara Kulka zeigt einmal mehr, dass nackte Tatsachen und ein bisschen Sex-Appeal keine Freikarte ins Dschungelfinale sind.

Doch mit einer Promi-Lovestory in der Hinterhand bleibt sie sicher noch ein paar Tage länger im Dschungelcamp. Vielleicht ist sie doch nicht so naiv, wie viele von ihr denken.