Dschungelcamp 2015: Walter Freiwald zeigt seinen Sixpack-Bauch

Der Moderator hat ja auch allen Grund, stolz auf seinen Body zu sein. Immerhin hat der "Der Preis ist heiß"-Star etxra fürs Dschungelcamp 2015 ganze 20 Kilo abgespeckt!

Mit dem Ergebnis ist er offenbar so zufrieden, dass er den Fotografen am Frankfurter Flughafen stolz seinen Bauch präsentierte. Was für ein Vorgeschmack! Da können sich die Fans ja bald auf heiße Badenhosen-Bilder freuen...

Auch sonst könnte es ziemlich hitzig werden mit Walter Freiwald: Immerhin gilt er als Choleriker und dürfte mit dem ein oder anderen Wutanfall am Lagerfeuer für Stimmung im Camp sorgen...

Ob er jedoch im Body-Duell gegen Konkurrenten wie Jörn Schlönvoigt, Aurelio Savina und Benjamin Boyce wirklich eine Chance hat, bleibt abzuwarten...