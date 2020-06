Dschungelcamp 2016: Das bedeutet das Lieblingswort "Kasalla" von Thorsten Legat

Doch was hat es mit „Kasalla“ auf sich? Das Wort bedeutet so viel wie „Prügel“ oder „Ärger“. Thorsten Legat hat es häufig bei Streitigkeiten verwendet. Oder auch, wenn er sich über etwas geärgert hat – „Gleich gibt’s ordentlich ‚Kasalla‘, sagte er öfters. Ob es „Kasalla“-Thorsten auch ins Finale schafft, wird sich in dieser Woche zeigen.