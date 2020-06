Dschungelcamp 2016: David Ortega versuchte im Hotel nochmal sein Glück bei Nathalie Volk

Darauf angesprochen, reagiert David ausweichend: „Ich habe an vielen Türen geklopft. An die von meinem Bruder, an Rickys Tür, aber der war nicht da. Ich habe wirklich an jede Tür geklopft“, versucht er das Unschuldslamm zu mimen. „Ich habe die Party noch ein bisschen erweitern wollen und die Party hat sich dann nicht erweitert, ganz einfach.“ Autsch, den Korb von Nathalie scheint er wirklich nicht so gut verkraftet zu haben…