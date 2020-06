Dschungelcamp 2016: Deshalb schmiss Gunter Gabriel hin

hat das Dschungelcamp verlassen! Das war in den vergangenen Tagen schon abzusehen, denn der Sänger hat einen vorzeitigen Ausstieg bereits mehrfach angekündigt.

Nach einem Streit mit David Ortega hatte Gunter angekündigt: „Mir reicht’s, ich geh jetzt raus.“ Nun ist er tatsächlich gegangen! Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wollte Gunter Gabriel das Dschungelcamp schon viel eher verlassen. Um sieben Uhr mogens rief er den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Er hatte in der Vergangenheit immer wieder gesundheitliche Probleme, er erlitt einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall. War das der Grund, weshalb er aus dem Dschungelcamp vorzeitig ausgestiegen ist? Er soll depressiv und körperlich angeschlagen gewesen sein. „Ich bin geschockt. Muss das erstmal verdauen“, sagte sein Begleiter Kurt Bendlin in der „Bild“.

In diesem Jahr gibt es keine Ersatzkandidaten. Für Gunter Gabriel wird also nach bisherigen Informationen kein anderer Promi nachrücken. Im Dschungelcamp sind mit zwölf Promis sowieso so viele Kandidaten wie noch nie. Weshalb Gunter Gabriel wirklich ausgestiegen ist, zeigt RTL bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um 22:15 Uhr.