Dschungelcamp 2016: Gunter Gabriel will Sophia Wollersheim in die Psychatrie schicken!

Die Z-Promis schnüren vor ihrer Teilnahme an „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ ein dickes Bündel an Problemen und ziehen so gewappnet ins Dschungelcamp. Natürlich hat Sophia Wollersheim auch noch einige Schürfwunden aus ihrer Jugend im Handgepäck und ausgerechnet Gunter Gabriel geht der Sache auf den Grund.