Dschungelcamp 2016: Hat DSDS-Legende Menderes Bagci eine Sozialphobie?

Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star holt mich hier raus!“ und die Kandidaten wurden bereits offiziell bestätigt. Eingefleischte DSDS-Fans haben definitiv Grund zur Freude, denn Menderes Bagci wird im Dschungelcamp 2016 um die Krone kämpfen. Und wer würde es dem DSDS-Dauerablitzer nicht von Herzen gönnen, wenn er endlich mal als Sieger heimkehren würde.

Allerdings wirkt es so, als hätte der Vollblutmusiker eine kleine Sozialphobie im Handgepäck. RTL gegenüber gibt er zu: „Es wird schwer für mich, mit so vielen Menschen auf engem Raum zusammen zu leben. Ich verhalte mich fremden Menschen gegenüber eher distanziert.“ Da könnten seine Mitbewohner im australischen Busch fast zu seiner größten Dschungelprüfung werden. Ob der scheue Menderes im Dschungellager wirklich so gut aufgehoben ist?