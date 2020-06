Dschungelcamp 2016: Jan Leyk macht David-Ortega-Bashing zur Web-Comedy

Am unterhaltsamsten ist Jan Leyk für seine Fans eben immer, wenn er seinen inneren Wutbürger nach außen kehrt und nach allen Regeln der Kunst pöbelt und beleidigt, mit allem, was die deutsche Sprache so hergibt.

Schon vor dem Start des Dschungelcamps bezog er ganz klar Position: David Ortega kann er gar nicht leiden.