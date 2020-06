Dschungelcamp 2016: Sophia Wollersheim tritt gegen Menderes Bagci zur Dschungelprüfung an

Die beiden werden jeweils in einen engen Wassertank gesperrt, aus dem sie sich befreien müssen. Dort dürfen sie die Gesellschaft von mehreren Wasserspinnen „genießen“. Das bleiben natürlich nicht die einzigen Tiere im Tank. Als zehn Schlammkrabben in den Tank geschüttet werden, bekommt Sophia es mit der Angst zu tun. „Die beißen doch nicht?!“, erkundigt sie sich ängstlich. Und als sich dann noch Aale dazu gesellen, stellt sie fassungslos fest: „Man, bin ich bescheuert, dass ich hier überhaupt mitmache!“ Menderes hingegen bleibt ruhig und konzentriert, wodurch er in Führung geht. „Come on Baby, never give up!“, spricht er sich selbst motivierende Worte zu.