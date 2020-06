Dschungelcamp 2016: Wer wird der zehnte Dschungelkönig?

Endlich steht der Starttermin fest: Am 15. Januar 2016 um 21.15 Uhr beginnt die zehnte Dschungelcamp-Staffel bei RTL. Moderiert wird das Spektakel auch diesmal wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Ein paar Änderungen wird es in diesem Jahr allerdings geben. In der ersten Woche verzichtet der Sender auf Live-Schalten nach Australien, dafür gibt es mehr Sendezeit. Am 18. und 26. Januar wird das Dschungelcamp bis Mitternacht verlängert, und möglicherweise reagiert RTL spontan und räumt der Show auch an anderen Tagen eine Extra-Stunde ein. Das wird aber davon abhängen, ob die Kandidaten am Lagerfeuer für unterhaltsamen Stoff sorgen.