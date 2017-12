Dschungelcamp 2018: Alle News und Kandidaten zur RTL-Show

Im Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Diesmal werden auch wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Show führen. Welche Kandidaten sind im Dschungelcamp dabei? Und werden die Regeln geändert? Hier erfährst du alles zur RTL-Show.

06.12.2017

Dschungelcamp 2018: So sehr werden die Zuschauer getäuscht!

Ein "Dschungel"-Insider schockt nun alle "Dschungel"-Fans. Er verrät, dass bei der beliebten Show mehr Fake ist, als erwartet. Wobei die Zuschauer überall hinters Licht geführt werden, erfahrt ihr im Artikel:

23.11.2017

Dschungelcamp 2018: Kader Loth ist die neue Dschungelexpertin!

Wie jetzt bekannt wurde, wird auch Promi-Lady Kader Loth beim Dschungelcamp 2018 wieder mit dabei sein. Diesmal allerdings nicht als Camp-Bewohnerin. Kader wird im Dschungeltalk als Dschungelexpertin zu sehen sein. Welche Aufgaben die 44-Jährige als Dschungelexpertin erfüllen muss, erfahrt ihr hier:

22.11.2017

Dschungelcamp 2018: Dr. Bob rät allen Teilnehmerinnen ihre Brüste zu waschen

Schon vor der ersten Dschungelprüfung hat Dr. Bob einen Tipp für alle Teilnehmerinnen des Dschungelcamps 2018: Frauen mit besonders großen Brüsten sollten sich regelmäßig den Busen waschen. Was dieser kuriose Ratschlag zu bedeuten hat, erwahrt ihr hier:

20.11.2017

Dschungelcamp 2018: Das gab es vorher noch nie!

Neben den herkömmlichen Live-Shows soll es nächstes Jahr auch den sogenannten "Dschungeltalk" geben. Auf "RTLplus" will Angela Finger-Erben in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach" mit ihren Gästen über die aktuellen Ereignisse im "Dschungelcamp" diskutieren. Wer alles am "Dschungeltalk" teilnehmen wird und wann die Sendung ausgestrahlt wird, erfahrt ihr hier:

20.11.2017

Dschungelcamp 2018: Ist auch Alex Jolig dabei?

Bald ist es soweit! Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Nachdem schon viele Prominamen gefallen sind, gesellt sich nun der nächste Star dazu! Alex Jolig soll auch nach Australien fliegen.

Wieso er die besten Chancen auf die Krone hat, lest ihr hier:

17.11.2017

Dschungelcamp 2018: Tödliche Spinnenplage sorgt für Showausfall

Wie jetzt bekannt wurde, fiel der Start des britischen Dschungelcamps bereits ins Wasser. Der Grund: Eine tödliche Spinnenplage bedroht das australische Outback. Ist auch der Show-Start des deutschen Dschungelcamps in Gefahr?

14.11.2017

Dschungelcamp 2018: Fällt die beliebte Show ins Wasser?

Viele Fans sind geschockt. Das Dschungelcamp soll nächste Jahr nicht im Januar starten. Fällt die beliebte Show etwa ins Wasser oder gibt es einen anderen Grund für die verschobene Sendezeit?

14.11.2017

Dschungelcamp 2018: Das sind die Kandidaten!

Das kann ja heiter werden! Die neue "Dschungel-Crew" wird bei den Zuschauern definitiv für gute Stimmung sorgen! Wer alles ein Feldbett im australischen Dschungel reserviert hat und was die Stars vor dem Dschungelcamp gemacht haben, erfahrt ihr im VIDEO:

13.11.2017

Dschungelcamp 2018: Drei weitere Kandidaten enthüllt

Wie jetzt bekannt wurde, stehen drei weitere Kandidaten für das Dschungelcamp 2018 fest. So sollen nun auch Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Matthias Mangiapane in den Dschungel ziehen. Natascha hat bereits erste Reality-Show Erfahrungen gesammelt. David ist Sänger und wurde durch "Die Bachelorette" bekannt. Matthias Mangiapane bewohnte bereits "Das Sommerhaus der Stars". Der Dschungel sollte für ihn also kein Problem sein.

30.10.2017

Dschungelcamp 2018: Tina York geht rein und Roberto Blanco sagt ab

Ihren Durchbruch erlebte Tina bereits 1974. Nun will sie in den australischen Dschungel ziehen. Schlagerstar Roberto Blanco hingegen sagte seinen Aufenthalt im Dschungel ab. Wie "Bild" berichtet hatte Roberto sogar eine Rekord-Gage bekommen. RTL hätte ihm 300000 Euro gezahlt. So viel hat noch nie jemand bekommen.

17.10.2017

Dschungelcamp 2018: Bachelor-Zicke Kattia Vides ist dabei

Bei "Der Bachelor" belegte Kattia nur den vierten Platz. Jetzt will sie die "Dschungel-Krone". Neben ihren Rundungen war sie vor allem wegen ihrer zickigen Art in den Schlagzeilen. Mal sehen wie sie sich mit ihren anderen Dschungel-Mitbewohnern versteht...

14.10.2017

Dschungelcamp 2018: Diese drei Kandidaten ziehen ein

Wie "Bild" jetzt bekannt gab, sollen auch diese drei Kandidaten in den Dschungel ziehen. Neben Jenny Frankhauser werden nun auch Tatjana Gsell, Daniel Negroni und Transgender-Model Giuliana Farfalla ihre Feldbetten im australischen Dschungel aufschlagen.

11.10.2017

Dschungelcamp 2018: Jenny Frankhauser ist dabei

Die erste Kandidatin für das Dschungelcamp wurde enthüllt: Jenny Frankhauser ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Sie könnte in der RTL-Show auspacken, denn in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Zoff mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger. Immer wieder äußerte sich Jenny Frankhauser negativ über sie – da könnten wohl noch weitere brisante Details ans Licht kommen…

Dschungelcamp 2018: Die Kandidaten

Noch ist nicht bekannt, wer ins Dschungelcamp ziehen wird. RTL wird erst kurz vor dem Start der Staffel die 12 Kandidaten bekanntgeben. Wie immer starten davor aber Spekulationen, wer bei IBES teilnehmen wird. Meist sorgen einige Teilnehmer für zahlreiche Konflikte am Lagerfeuer – wer wird wohl diesmal für Zoff sorgen?

Dschungelcamp 2018: Sendezeiten

Wann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL startet, ist noch nicht bekannt. Die regulären Folgen werden aber wie auch in den vergangenen Jahren wahrscheinlich immer um 22:15 Uhr ausgestrahlt. In der letzten Staffel hat RTL kurzfristig die Sendezeit auf knapp 2 Stunden je Folge verlängert – gut möglich, dass auch IBES 2018 immer bis 0 Uhr laufen wird. Allerdings wird die Kult-Show nächstes Jahr ein wenig später starten als 2017. Erstmal sollen die Briten mit "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!" das Dschungelcamp bewohnen.

Ist auch Dr. Bob wieder dabei?

Eigentlich ist der der wahre Star der Show: Seit Beginn an ist Dr. Bob dabei. Mit bürgerlichen Namen heißt er Robert McCarron und kümmert sich um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Promis. Zudem erklärt er auch immer, was die Kandidaten bei den jeweiligen Dschungelprüfungen beachten müssen. Ob er aber noch lange dabei sein wird, ist unbekannt. "Ich glaube, ich habe genug. Ich glaube aber auch, dass das Team mich nicht gehen lassen will, aber ich glaube ich will gehen. Nach dem Finale werde ich ernsthaft darüber nachdenken was ich mit den nächsten Jahren meines Lebens anfangen will. Ich bin in einem Alter, in dem man darüber anfangen muss nachzudenken“, sagte er mal in der „Bild“-Zeitung.

Wo liegt das Dschungelcamp?

Es gab immer mal wieder Gerüchte, dass das Dschungelcamp in einem Studio in Köln stattfindet. Das ist aber totaler Quatsch! Das Dschungelcamp liegt tatsächlich in Australien und befindet sich in der Nähe der kleinen Gemeinde Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales – wenige Kilometer liegt die Stadt Murwillumbah. Die genaue Adresse lautet: 366, Dungay Creek Road, Dungay, New South Wales, 2484 Australien.

Die Dschungelcamp-Gewinner

Staffel 1 Sieger: Costa Cordalis

Staffel 2 Sieger: Desiree Nick

Staffel 3 Sieger: Ross Anthony

Staffel 4 Sieger: Ingrid van Bergen

Staffel 5 Sieger: Peer Kusmagk

Staffel 6 Sieger: Brigitte Nielsen

Staffel 7 Sieger: Joey Heindle

Staffel 8 Sieger: Melanie Müller

Staffel 9 Sieger: Maren Gilzer

Staffel 10 Sieger: Menderes Bagci

Staffel 11 Sieger: Marc Terenci