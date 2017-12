Dschungelcamp 2018: Der Starttermin steht fest!

Das Dschungelcamp geht bei RTL in eine neue Runde. Jetzt wurde auch der Starttermin zur neuen Staffel enthüllt.

Schon seit Wochen wird über die Kandidaten der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ spekuliert. Demnach sollen Natascha Ochsenknecht, David friedrich, Matthias Mangiapane, Tina York, Jenny Frankhauser, Kattia Vides, Tatjana Gsell, Giuliana Farfalla und Daniele Negroni dabei sein.

Auf die Kandidaten warten wieder fiese Dschungelprüfungen und müssen durch Höhlen kriechen, wo sonst nur wilde Tierchen den Weg hinfinden. Das Dschungelcamp wird auch im kommenden Jahr von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderiert.

Dschungelcamp 2018: Wann startet die neue Staffel?

Die kommende Staffel dauert wieder zwei Wochen – aber wann startet eigentlich „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL? Der Sender hat noch keinen offiziellen Termin genannt, aber die neue Staffel müsste am 19. Januar starten. Am 12. Januar zeigt RTL eine vierstündige Ausgabe von „5 gegen Jauch“ – eine Woche später geht der Dschungel-Wahnsinn dann also in eine neue Runde.