Dschungelcamp 2018: Die letzten 3 Kandidaten wurden enthüllt!

Bei RTL startet am 19. Januar die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Jetzt wurden auch die letzten drei Dschungelcamp-Kandidaten enthüllt.

Insgesamt 12 Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp. Bisher sind Schlagersängerin Tina York, Tatjana Gsell, DSDS-Sänger Daniele Negroni, die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Giuliana Farfalla, Natascha Ochenknecht, Bachelor-Kandidatin Kattia Vides, Bachelorette-Gewinner David Friedrich, Matthias Mangiapane und Jenny Frankhauser dabei.

Nun sind auch die letzten drei Dschungelcamp-Kandidaten bekannt. Fußballer Ansgar Brinkmann, Musiker Sydney Youngblood und Schauspielerin Sandra Steffl dabei, wie die "Bild"-Zeitung schreibt.

Die Suche nach den Dschungelcampern startete schon im April. Dabei geht RTL nach einem Prinzip vor: "Je überraschender der Name, desto besser. Ende September steht in der Regel ein Gerüst von 20 Kandidaten, aus denen dann 12 ausgewählt werden", sagt ein Insider in der "Bild".