Dschungelcamp 2018: Die Sendezeit wird verändert!

Das Dschungelcamp geht wie gewohnt eigentlich während einer Staffel immer um 22:15 Uhr los. In diesem Jahr gibt es jedoch einige Änderungen.

Das Dschungelcamp wird fast an allen Abenden nicht nur bis 23.15, sondern 0 Uhr laufen. Und größere Änderung gibt es zudem noch am 23. Januar 2018: Dort soll die aktuelle Folge schon um 22 Uhr beginnen – und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn RTL will Sat.1 den Abend ordentlich vermiesen.

Vor dem Dschungelcamp startet bei RTL die neue Serie „Sankt Maik“. Um RTL den Serien-Start zu verhageln, hat Sat.1 kurzerhand den Quoten-Kracher „Fack Ju Göhte“ ins Programm genommen – dem Sender dürften damit hohe Quoten zur Primetime garantiert sein.

Nun schlägt RTL zurück und ändert ebenfalls wieder sein Programm: „Sankt Maik“ soll beinahe ohne Werbung laufen – demnach kann „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an dem Tag eher beginnen, wie „Quotenmeter“ berichtet. Das dürfte wiederrum für Sat.1 zum Problem werden, denn gegen den Dschungel wird „Fack Ju Göhte“ dann offenbar auch nicht ankommen. Es bleibt spannend, wer das Quoten-Duell an dem Abend gewinnen wird.