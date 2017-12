Dschungelcamp 2018: Die Stars bekommen eine neue Regel!

Ab 19. Januar ist die neue Staffel von "Das Dschungelcamp" auf "RTL" zu sehen. Die Promis müssen dabei erneut ihren Überlebenswillen unter Beweis stellen. Auch Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen erneut als Moderatoren, durch das wilde Dschungel-Geschehen. Alles scheint in bekannten Mustern zu laufen. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, soll es eine Änderung zu geben. Dabei werden die Promis mit einer neuen/alten Regel konfrontiert.

Dschungelcamp 2018: "RTL" veröffentlicht "Dschungelcamp"-Trailer

Durch "RTL" wurde bereits der erste Trailer von "Das Dschungelcamp 2018" veröffentlicht. Darin zu sehen sind Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, wie sie sich über einen Einkauf im Supermarkt erfreuen. Während für die beiden Moderatoren Erdbeermuffins und Champagner im Einkaufskorb verstaut werden, gibt es für die Stars Bohnen und Kakerlaken. Das den Promis im Dschungel keine Köstlichkeiten serviert werden, erwarte eh niemand. Vielmehr müssen sich die Camp-Bewohner und die Zuschauer mit einer neuen Regeländerung vertraut machen.

Dschungelcamp 2018: Neue Camp-Regel

Wie jetzt bekannt wurde, soll es bei "Das Dschungelcamp" im nächsten Jahr zu einer neuen Regeländerung kommen. Während die Stars die letzten zwei Jahre in den ersten Camp Tagen in zwei Gruppen unterteilt wurden, soll es in der neuen Staffel wieder nur noch ein Camp geben. So berichtet es "Bild". Ob durch die neue Regeländerung wieder mehr Harmonie im australischen Dschungel herrschen wird? Wir können gespannt sein!