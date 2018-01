Giuliana Farfalla erlebte im vergangen Jahr ihren großen Durchbruch bei "Germanys Next Topmodel". Das Transgender-Model wurde zu einem absoluten Zuschauerliebling. Verständlich, dass auch Gulianas Teilnahme bei "Das Dschungelcamp" ihre Fans begeistert. Sie könne Guliana dadurch erneut im Fernsehen bewundern. Und das zu Recht! Um im Dschungel zu bestehen, hat sich Guliana anscheinend ordentlich auf Vordermann gebracht - dies zeigen die neusten Bilder des Models.

Dschungelcamp 2018: Kader Loth ist die neue Dschungelexpertin!

Dschungelcamp 2018: Giuliana Farfalla zieht ein!

Erst kürzlich wurde die Teilnahme von Giuliana Farfalla bei "Das Dschungelcamp"-2018 bekannt gegeben. Neben Natascha Ochsenknecht und Co. will sich auch Guliana die Dschungelkrone erkämpfen. Schon bei "Germanys Next Topmodel" konnte Guliana ihre Fans mit ihrem makellosen Aussehen begeistern. Um auch im Dschungel eine gute Figur abzugeben, ließ sich Guliana vor ihrer Teilnahme erneut aufmöbeln.

Dschungelcamp 2018: Guliana Farfallas Beauty-Eingriffe

Die Brust und die Genitalien hat Guliana längst operieren lassen. Nun musste auch ihre Nase dran glauben. Wie Guliana gegenüber "RTL" verriet, habe sie ihren "Riechkolben" korrigieren lassen. Auch ihre Lippen wurden aufgespritzt. Ihre Fans haben zu den Eingriffen eine geteilte Meinung. Dies wird auch bei ihrem neusten "Instagram"-Bild deutlich. Während sie von vielen Followers mit Komplimenten überschüttet wird, sind andere der Meinung, dass es Guliana übertreiben würde. So schreiben sie: "Ach du scheiße, was ist mit dir passiert? Barbie 2.0?" oder "Ich finde es passt nicht zu deinem Gesicht." Wie ihr Look bei den anderen Dschungel-Bewohnern angekommen wird, ist abzuwarten. Wir können gespannt sein!