Am 19. Januar ist es wieder soweit! Die Promis nehmen Einzug in die australische Wildnis und kämpfen beim Dschungelcamp 2018 um den begehrten Dschungel-Adels-Titel. Das sie dafür einige Herausforderungen in Kauf nehmen müssen ist bekannt, doch in der folgenden Staffel soll sogar ihr Leben in Gefahr sein. Die Fans sind geschockt!

Dschungelcamp 2018: Die Kandidaten schweben in Lebensgefahr

Beim Dschungelcamp müssen sich die Kandidaten immer wieder neuen Herausforderungen stellen. So auch beim Dschungelcamp 2018. Die Dschungelprüfungen sind bekannt für ihren hohen Ekelfaktor. Viele Promis scheitern bereits vor Prüfungsbeginn. Wie bekannt wurde, müssen sich die Promis nächsten Jahr allerdings nicht nur vor den Prüfungen fürchten. Dr. Bob berichtet von einer lebensbedrohlichen Situation. Die Dschungel-Fans sind in Sorge!

Dschungelcamp 2018: Dr. Bob schockt alle Dschungel-Fans

Das Dr. Bob um das Wohl der Kandidaten stets bedacht ist, ist bereits bekannt. Beim Dschungelcamp 2018 muss er allerdings ein besonderes Augenmerk auf seine Promi-Schützlinge richten. So berichtet der Dschungel-Doktor gegenüber "Sun", dass es im Dschungel giftige Schlangen geben würde, die mit ihrem Gift zwölf Menschen auf einmal töten könnten. Obwohl die Schlangen zum größten Teil eingefangen sein sollen, besteht keine Sicherheit, dass nicht doch noch eine entkommen konnte. Ist zu hoffen, dass unsere Promis nicht gebissen werden!