Matthias Mangiapane uns sein Verlobter Hubert Fella sorgten in " Das Sommerhaus der Stars" für reichlich Aufsehen. Kürzlich verkündete Matthias seine Teilnahme am Dschungelcamp 2018. Diesmal ohne Hubert. Die beiden sind schon seit einiger Zeit ein Paar und hatten sogar Hochzeitspläne, die allerdings platzen.

Dschungelcamp 2018: Matthias Mangiapane zieht ein!

Matthias hat in " Das Sommerhaus der Stars" bereits erste Reality-Erfahrungen gesammelt. In der australischen Wildnis will der Star erneut sein Show-Talent unter Beweis stellen. Im Gegensatz zum "Sommerhaus", muss Matthias diesmal ohne seinen Verlobten vor die Kamera treten. Ihre Liebe wird dies trotzdem überstehen. Selbst eine geplatzte Hochzeit konnte keinen Keil zwischen Matthias und Hubert treiben.

Dschungelcamp 2018-Tina York: Ihre Schwester ist eine Berühmtheit

Dschungelcamp 2018: Matthias Mangiapane wollte eigentlich heiraten

Wie Matthias gegenüber "Closer" berichtet, wollten er und Hubert vor einiger Zeit heiraten. Daraus wurde allerdings nicht. So verrät der Star: "Wir wollten uns in Las Vegas das Ja-Wort geben. Es gab eine Stretch-Limo, schrille Anzüge und sogar einen Elvis – doch dann erfuhren wir, dass Männer in Vegas gar nicht heiraten dürfen." Trotzdem scheinen die beiden nach wie vor glücklich miteinander zu sein. Ob nach dem Dschungelcamp 2018 die geplante Hochzeit nachgeholt wird? Wir können gespannt sein...