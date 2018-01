Dschungelcamp 2018: Mega Streit hinter den Kulissen

Vier Camper stehen sich näher, als ihnen lieb ist. Was jetzt alles rauskommt und wer von ihnen die Zähne besonders zusammenbeißen muss...

Dieser Dschungel ist hochexplosiv. Zwar lernen sich die Kandidaten erst jetzt in Australien richtig kennen, doch zum Knall wird es sicher schnell kommen. Vor allem weil es vier Kandidaten gibt, die unfreiwillig miteinander verlinkt sind. So steht Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser genau auf solche Typen wie „Bachelorette“-Sieger David Friedrich.

Jenny Frankhauser: Liebes-Drama vorm Dschungelcamp

So weit, so nett. Der hatte bei der Trennung von Jessica Paszka bekanntlich keine gute Figur gemacht. Doch genau mit DER ist Jenny mittlerweile gut befreundet. Sie telefonieren und schreiben sich – mit Sicherheit auch über unschöne Details aus der viel zu kurzen Rosen-Romanze. Wird sie David damit konfrontieren?

Zwischen David und Giuliana könnte es knallen

In Acht nehmen muss sich der Schlagzeuger auch vor Transgender-Model Giuliana Farfalla. Die „GNTM“-Kandidatin war zuletzt Teil der Clique von David und dessen „Bachelorette“-Kumpel Johannes Haller. Doch dann krachte es heftig, da sich Giuliana nicht an Absprachen gehalten und Johannes hintergangen hat! Sie wurde aus der Clique verstoßen – nun wird es ein verkrampftes Wiedersehen geben.

Und auch Kattia Vides wird einiges über Männer in TV-Kuppelshows zu bitchen haben. Ihre deutliche Kampfansage: „Ich lasse mir von niemandem was sagen und spreche an, was mich nervt.“ Da könnte David also auch einiges um die Ohren fliegen. Scheint, als steht im Dschungel „Beef“ auf der Speisekarte...