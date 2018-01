Dschungelcamp 2018: Peinliche Penis-Beichte von Sydney Youngblood

Das ist wirklich ein klarer Fall von "too much information"! Noch bevor das Dschungelcamp 2018 gestartet ist, lässt Kandidat Sydney Youngblood schon eine Bombe platzen.

Dschungelcamp 2018: Alle News und Fakten zu den Kandidaten und der Show

Sydney Youngblood: Das sagt er über seine Penis!

In der Hose von Sydney Youngblood ist nämlich offenbar nicht viel los. "Ich sage immer: Ich habe eine große Stimme, aber der liebe Gott hat mir einen kleinen Penis gegeben! Es gibt nichts zu sehen bei mir", erklärt Sydney Youngblood im Interview mit "Promiflash".

Doch was unten rum zu wenig ist, gleicht er mit etwas anderem aus. Er will in den Prüfungen alles geben. "Ich habe wirklich keine Probleme. Ich habe keine Angst vor Spinnen, Känguru-Hoden usw. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber sonst nichts", verrät er.

