Dschungelcamp 2018: Psycho-Drama hinter den Kulissen

Psycho-Hölle „IBES“: „Fürstin“ Helena erklärt, mit welchen Tricks RTL die Kandidaten dieses Jahr extra provoziert...

Seit letzter Woche läuft das Dschungelcamp (täglich, 22.15 Uhr, RTL), und die ersten Bewohner sind schon hart an ihre Grenzen gestoßen. Und es wird noch viel schlimmer. Im Gespräch mit InTouch prophezeit Kult-Camperin „Höllena“ Fürst (43): „Nervenzusammenbrüche sind so vorprogrammiert. Die Kandidaten werden gezielt provoziert!“ Wie? „Dafür sorgt schon die neue Isolierungs-Regel: Interviews sind gestrichen – man hat niemanden von außerhalb mehr zum Reden. Und dass man die Security nicht mehr sieht, ist auch beunruhigend: Man fühlt sich wehrlos, nicht nur gegen giftige Spinnen und Schlangen.“

„Die werden richtig fertiggemacht“

Die Vierte von 2016 erklärt, was man im TV nicht sieht: „Man steht eh ständig unter Druck, hat Hunger und Angst!“ Nicht umsonst gelten Essens- und Schlafentzug als Foltermethoden. „Nachts muss man im Wechsel das Feuer bewachen. Wenn man auf Toilette will, dann nur zu zweit. Also muss man wen wecken“, erläutert die „Fürstin“. Auch der Gestank, etwa durch im Feuer verbrannte Kakerlaken, sei schwer zu ertragen. Es gilt: Je schwächer die Kandidaten körperlich und vor allem nervlich sind, desto mehr Drama gibt’s im Camp. Helena düster: „Dafür sorgt die Produktion zur Not mit fiesen Prüfungen. Da spreche ich aus Erfahrung.“