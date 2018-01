Dschungelcamp 2018: Sandra Steffl ist bereits Burlesque-Königin!

Sandra Steffl gehört zu den letzten Promis, die für "Das Dschungelcamp" enthüllt wurden. Die Blondine will neben Natascha Ochsenknecht und Co. den Dschungel-Adelstitel erkämpfen. Einen "Königstitel" kann Sanda bereits verzeichnen: Sie ist die Königin des Burlesque.

Dschungelcamp 2018: Sandra Steffl geht ins Dschungelcamp-2018

Sandra Steffl gehört zu den letzten drei Kandidaten, deren Teilnahme bei "Das Dschungelcamp"-2018 bekannt gegeben wurde. Neben Tatjana Gsell und Co. will sich die Blondine den Dschungel-Adelstitel erkämpfen. Dass die Blondine dabei nicht unterschätzt werden sollte, zeigt ihr Tätigkeit bei der Burlesque-Comedy-Gruppe "The Teaserettes". Sandra Steffl gründete die Gruppe im Jahr 2005.

Dschungelcamp 2018: Das solltet ihr über Sandra Steffl wissen

Den meisten Dschungelcamp-Fans ist Sandra Steffl aus dem "Quatsch Comedy Club" bekannt. Von Beruf ist die 47-jährige gelernte Visagistin. Nach ihrem Aufritt beim "Quatsch Comedy Club" folgten weitere kleine Filmrollen und Theaterauftritte. Ob Sandra Steffl das Dschungel-Publikum für sich begeistern kann? Wir können gespannt sein!