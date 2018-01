Dschungelcamp 2018: Sendung verpasst? Hier könnt ihr die Show sehen!

Alle Dschungelcamp-Fans stehen schon in den Startlöchern. Ab 19. Januar können die Zuschauer wieder den skurrilen Dschungel-Promi-Alltag mitverfolgen. Vor allem die tiefsinnigen Gespräche am Lagerfeuer sollte sich niemand entgehen lassen. Weil es aber nicht jeder Dschungel-Fan pünktlich vor den Fernseher schafft, verraten wir euch hier, wo ihr überall die Wiederholungen gucken könnt.

Dschungelcamp 2018: Die Sendezeit wird verändert!

Dschungelcamp 2018: Die Sendezeiten

Das Dschungelcamp 2018 startet am 19. Januar in die nächste Runde. Die erste Show ist am 19. Januar von 21:15 bis mitternachts auf "RTL" zu sehen. Danach folgt von 0:00 bis 0:50 die Sondersendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach." In den darauffolgenden Tagen startet das Dschungelcamp 2018 meist um 22:15. Die genauen Sendezeiten erfahrt ihr hier.

Dschungelcamp 2018: Sendung verpasst? Her gibt’s die Wiederholung!

Wer von den Dschungelfans das Dschungelcamp 2018 nicht pünktlich gucken kann, hat folgende Möglichkeiten, die Wiederholung zu schauen. Meist wird von "RTL", nach dem Ende der regulären Folge, eine Wiederholung ab 0:30 ausgestrahlt. Wer das auch nicht schafft, kann auf den "RTL"- Online-Service TV-Now zurückgreifen. Dabei können die Dschungelcamp-Wiederholungen bis zu einer Woche nach der Ausstrahlung gestreamt werden.