Dschungelcamp 2018: So sah Tina York früher aus!

Tina York ist das "Sorgenkind" von "Das Dschungelcamp". Seit dem ersten Dschungel-Tag, ist der körperliche- sowie seelische Verfall von Tina zu beobachten. Nicht nur die anderen Promis sind voller Sorge um den Star, auch ihre Fans fragen sich, ob Tina die nächsten Dschungel-Tage überstehen wird. Doch Tina gibt nicht auf! Sogar ihr Äußeres probiert sie nach wie vor, Dank Zahnbürste und Make-up, auf Vordermann zu bringen - leider ohne Erfolg.

Im Gegensatz zu heute, wäre der Dschungel für Tina früher kein Problem gewesen. Dies wird vor allem auf alten Bildern der Schlagersängerin deutlich! Tina war mal eine echte Sex-Bombe!

Tina York: Darum ist sie für die Dschungelprüfungen gesperrt!

Tina York in "Das Dschungelcamp"

Arme Tina! Seit ihrem Einzug in "Das Dschungelcamp" geht es der Schlagersängerin von Tag zu Tag schlechter. Nicht nur ihr seelischer Verfall beschäftigt die anderen Dschungel-Promis. Auch ihr Aussehen verrät immer mehr: Tina muss den Dschungel so schnell wie möglich verlassen. Vor allem im Vergleich zu früher, ist der Star nicht wiederzuerkennen. Während Tina momentan einer "Greisin" ähnelt, war sie noch vor wenigen Jahren ein echter Hingucker!

Tina York vor "Das Dschungelcamp"

Das Tinas Aussehen nicht immer so desolat war, zeigen alte Bilder des Stars. Während sie in der australischen Wildnis eher abschreckend wirkt, war sie früher eine echte Knaller-Frau! Auf einem alten Foto ist Tina zu sehen, wie sie fröhlich mit ihrer Schwester Mary Roos in die Kamera strahlt. Haare, Make-up und Outfit sind weit entfernt vom "Dschungel-Desaster".

Das alte zeigt deutlich: Pack seine Sachen Tina!