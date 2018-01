Die Zuschauer haben sich bereits daran gewöhnt, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Beim „Dschungelcamp“ sorgen die beiden Moderatoren mit ihrer fies-witzigen Art für Unterhaltung bei den Fans. Nun könnte sich allerdings alles ändern!

Dschungelcamp 2018: Trauriges Aus für Sonja Zietlow & Daniel Hartwich

Bisher hatte Hartwich keinen großen Erfolg, wenn er alleine moderierte. Doch das änderte sich schlagartig, als er letzten Sommer für „Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank“ vor der Kamera stand. Die Zuschauer waren begeistert und RTL plant bereits Fortsetzungen. Lässt der 39-Jährige das Dschungelcamp nun sausen?

Immerhin würde er sich dann die große Hitze im australischen Dschungel ersparen und müsste sich den Platz vor der Kamera mit niemandem teilen. „Ich moderiere am liebsten alleine“, gestand er mal in einem Interview. „Zu zweit muss man sich immer auf den anderen einstellen und trotzdem darauf achten, selbst stattzufinden.“ Ist das also vielleicht das letzte Dschungelcamp mit Hartwich?