Dschungelcamp 2018: Überraschende Sex-Beichte!

Am 19. Januar startet die neue Staffel von "Das Dschungelcamp". Im Gegensatz zu "Der Bachelor", sind in der australischen Wildnis Flirts und Liebeleien eher selten. Bis jetzt! Wie berichtet wird, soll es zwischen zwei Kandidaten schon vor Show-Start mächtig knistern. Kommt es in der "RTL"-Dschungel-Geschichte zum ersten Dschungel-Sexskandal?

Das Ansgar Brinkmann nicht auf den Mund gefallen ist, ist den meisten Fans bereits bekannt. Auch vor dem offiziellen Start von "Das Dschungelcamp", sorgen einige Kommentare des Ex-Fußballprofis für reichlich Aufsehen. Wie er verrät, wäre er einem Dschungel-Techtelmechtel mit Kattia Vides definitiv nicht abgeneigt. So berichtet der Kicker gegenüber "Bild": "Ich glaube, dass Erste, was ich zu ihr sagen werde, ist: 'Können wir bitte erst miteinander schlafen und dann reden. Ich glaube, das ist entspannter'." Eindeutige Worte, doch was denkt Kattia?

Dschungelcamp 2018: Es kinstert zwischen Kattia und Ansgar

Nach Ansgars Flirtversuch scheint es zwischen ihm Kattia definitiv zu knistern - allerdings nicht vor Begeisterung! Kattia zeigt sich empört über die Worte des Fußballers. So kontert sie: Er kann schön weiterträumen, denn wenn er so eine Frau wie mich haben will, muss er mich richtig erobern." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ein Fußballer muss es wirklich nicht sein, lieber ein normaler Mann." Klare Worte, die ein gemeinsames Techtelmechtel vorerst ausschließen.

Auch Ansgar zeigt sich mittlerweile einsichtig. So beichtet er: "Ich habe das wirklich nicht böse gemeint, sondern als Kompliment. Kattia ist eine Wahnsinns-Frau. Ich bin sicher, dass wir im Dschungel ein tolles Team sein werden." Mal sehen, wie das erste Aufeinandertreffen der beiden ablaufen wird...